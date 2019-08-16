İdlib'de hava saldırılarında 2 kişi öldü, 27 kişi yaralandı

Suriye'nin İdlib kentine bağlı Eriha ilçesi ile köylerine yönelik, rejim ile Rus savaş uçakları tarafından düzenlenen hava saldırılarında 2 kişi öldü, 27 kişi yaralandı.

Suriye'nin kuzeybatısında bulunan İdlib'i ele geçirmek isteyen Esed rejimine bağlı birliklerin Rusya desteği ile havadan başlattığı saldırılar sürüyor. Hava ve karadan aylardır yoğun bombardıman altında olan İdlib'in Eriha ilçesi ile köylerine yönelik saldırılar bugün de devam etti. Savaş uçaklarının birbiri ardına düzenlediği saldırılarda Eriha ilçe merkezi ile köylerde 2 sivil öldü, 27 kişi ise yaralandı. Bombardımanlarda yıkılan yerleşim alanlarının enkazı altında kalanlar, sivil savunma ekiplerinin çabasıyla çıkarılarak tedavi için sağlık kuruluşlarına taşındı.

Öte yandan havadan ve karadan ateş altında olan İdlib Gerginliğini Azaltma Bölgesi'nde saldırıların yoğunlaştığı 26 Nisan'dan bu yana çoğunluğu çocuk ve kadın 800 dolayında sivil yaşamını yitirirken, İdlib kırsalında yaşamını sürdüren yaklaşık yarım milyon insan da bombardıman nedeniyle İdlib kent merkezi ile Türkiye sınırına zorunlu olarak göç etti.

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