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İdlib'de hava saldırısı 10 ölü, 20'den fazla yaralı

İdlib'de hava saldırısı 10 ölü, 20'den fazla yaralıSuriye, (DHA)- Suriye'de rejim güçlerinin, Maaret el Numan kentindeki bir pazar alanına düzenlediği hava saldırısında 10 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı.

15.01.2020 17:14 | Son Güncelleme: 15.01.2020 17:19
'de hava saldırısı 10 ölü, 20'den fazla yaralı
Suriye, (DHA)- Suriye'de rejim güçlerinin, Maaret el Numan kentindeki bir pazar alanına düzenlediği hava saldırısında 10 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı. Öte yandan İdlib ve çevresindeki çok sayıda köy ve kasabada hava saldırıları düzenlendi.
Türkiye ve Rusya arasında, İdlib'de göç akımlarının önlenmesi ve hayatın yeniden normale döndürülmesine katkı sağlamak amacıyla 12 Ocak'ta uygulanmaya başlayan ateşkes anlaşmasına rağmen hava saldırıları devam ediyor. Yerel medya, rejim güçlerinin Maaret el Numan kentindeki pazar alanına düzenlediği hava saldırısında 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 kişinin ise yaralandığını duyurdu. İdlib ve çevresinde bulunan Kafar Roma'da, Eriha kentinde, Muntif köyünde de hava saldırılarının düzenlendiği belirtildi.
Beyaz Baretliler ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 13 ateşkes ihlalinin belgelendiği, bunların 8'inin Rus hava saldırısı olduğu ve 13 bölgenin bombalandığı öne sürüldü.
MSB ATEŞKESİ DUYURMUŞTU
Türkiye ve Rusya arasında varılan ateşkes anlaşması Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada duyurulmuştu. Açıklamada, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içerisinde; hava-kara saldırılarının durdurulması, can kayıpları ile yeni göç akımlarının önlenmesi ve hayatın yeniden normale döndürülmesine katkı sağlamak maksadıyla, Türkiye ve Rusya Federasyonu ateşkes rejiminin uygulanması konusunda mutabık kalmışlardır. Bu kapsamda 12 Ocak 2020 saat 00.01'den itibaren ateşkes uygulaması başlatılacaktır denildi.
İdlib'de hava saldırısı 10 ölü, 20'den fazla yaralı

İdlib, Güncel

Kaynak: DHA


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