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İdlib'de hava saldırısı: 10 sivil öldü

Suriye'de Beşar Esad rejimine ait uçaklarının İdlib'e düzenlediği hava saldırılarında 10 sivil hayatını kaybetti.

27.07.2019 16:45
İdlib'de hava saldırısı: 10 sivil öldü
Suriye'de Beşar Esad rejimine ait uçaklarının İdlib'e düzenlediği hava saldırılarında 10 sivil hayatını kaybetti. Esad rejimi İdlib'deki saldırılarını sürdürüyor. Esad rejimine ait uçaklarının İdlib'deki yerleşim bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında aralarında çocukların da bulunduğu 10 sivilin hayatını kaybettiği belirtildi. Saldırının gerçekleştirildiği bölgelere intikal eden sivil savunma ekipleri enkazda arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.
(Hamad Alnajjar/İHA)

Beşşar Esed, Suriye, İdlib, Güncel

Kaynak: İHA

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