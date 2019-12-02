Haberler » Güncel » İdlib'de hava saldırısı 14 ölü, 27 yaralı - Haber

İdlib'de hava saldırısı 14 ölü, 27 yaralı

İdlib'de hava saldırısı: 14 ölü, 27 yaralıMİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Suriye'de rejim güçlerinin İdlib'e düzenlediği hava saldırısında 14 sivilin hayatını kaybettiği, 27 kişinin de yaralandığı açıklandı.

02.12.2019 16:31 | Son Güncelleme: 02.12.2019 16:33
İdlib'de hava saldırısı: 14 ölü, 27 yaralı
MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Suriye'de rejim güçlerinin İdlib'e düzenlediği hava saldırısında 14 sivilin hayatını kaybettiği, 27 kişinin de yaralandığı açıklandı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Rejimin İdlib'de masum insanların ölümüne neden olan insanlık dışı hava saldırıları devam ediyor. Bugün iki pazar yeri ve sivil halkın yoğun olduğu bölgelere yapılan saldırılarda, aralarında çocuk ve kadınların da olduğu 14 masum sivil hayatını kaybetti, 27 kişi de yaralandı" denildi.
İdlib'de hava saldırısı 14 ölü, 27 yaralı

Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

16:36 Kadın öğretmenden beş erkek öğrencisine cinsel istismar - Haber
16:36 Bolu Valisi Ahmet Ümit'ten Göç İdaresine ziyaret - Haber
16:36 UUİ'deki astronotlar kozmik ışın dedektörünün onarımı için uzay yürüyüşüne çıktı - Haber
16:36 Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü - Haber
16:31 Başkan Ölçek'ten 'Dünya Engelliler Günü' mesajı - Haber
16:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ahsen Unakıtan'ı aradığı iddiasına yalanlama! - Haber
16:06 CHP ve İYİ Parti'ye hakaret eden baltalı müdüre soruşturma açıldı - Haber
15:45 Eski kocası tarafından satırla öldürülen kadının çantasından çıkan mektup yürek burktu - Haber
15:30 Malezya'da "yarı çıplak" dövme gösterisi hakkında soruşturma başlatıldı - Haber
15:29 2 ay önce evlenen çiçeği burnunda çifti kaza ayırdı - Haber
15:45 Eski kocası tarafından satırla öldürülen kadının çantasından çıkan mektup yürek burktu
14:36 İzmit'te nikah ve düğün salonları 1 TL
13:25 Japonya'da bir otel, Youtube'dan canlı yayın yapma şartıyla geceliği 1 dolara otel kiralıyor
13:10 Esrarengiz görüntünün çekildiği köyde büyük korku hakim
12:20 Mesaide sosyal medyaya girmek kovulma sebebi sayıldı
2.12.2019 16:42:43