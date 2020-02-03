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İdlib'de hava saldırısı: 2 sivil savunma görevlisi yaralı

Suriye'de Esad rejimine ve Rus ordusuna ait savaş uçakları, İdlib'in Afes kasabasında sivil savunma ekiplerini hedef aldı.

03.02.2020 19:53 | Son Güncelleme: 03.02.2020 19:58İdlib'de hava saldırısı: 2 sivil savunma görevlisi yaralı
Suriye'de Esad rejimine ve Rus ordusuna ait savaş uçakları, 'in Afes kasabasında sivil savunma ekiplerini hedef aldı. Hava saldırısında 2 sivil savunma görevlisi yaralandı.

Suriye'de Esad rejimine ve Rus ordusuna ait savaş uçakları, İdlib'in Afes kasabasında düzenlenen hava saldırısının ardından yaralılara müdahale etmek için olay yerine gelen sivil savunma ekiplerini hedef aldı. İdlib Sivil Savunma yetkililerinden yapılan açıklamaya göre, Esad rejimine bağlı güçler ve Rus savaş uçakları Afes kasabasına iki hava saldırısı düzenledi. Saldırılardan biri sivil savunma ekiplerini hedef alırken, saldırıda 2 sivil savunma görevlisinin yaralandığı belirtildi. - İDLİB

İdlib, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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