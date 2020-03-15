İdlib'de ilk Türk-Rus devriyesi icra edildi
İdlib'de ilk Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edildi.
15.03.2020 13:55 | Son Güncelleme: 15.03.2020 13:55
İdlib 'de ilk Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edildi.
Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Moskova mutabakatı çerçevesinde; İdlib'deki M4 karayolunda kara ve hava unsurlarının katılımıyla 1'inci Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edildi" denildi.
(İHA)
Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Moskova mutabakatı çerçevesinde; İdlib'deki M4 karayolunda kara ve hava unsurlarının katılımıyla 1'inci Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edildi" denildi.
(İHA)
Kaynak: İHA
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