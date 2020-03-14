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İdlib'de küçük kızın eve dönüş sevinci

Türk Silahlı Kuvvetlerinin İdlib'te başarıyla yürüttüğü Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında rejimden temizlenen bölgelerden biri olan el Jine kasabasındaköyüne dönen küçük kızın sevinci böyle görüntülendi birazcıkta olsa tekrar evlerine döndükleri için çok mutlular.

14.03.2020 01:13 | Son Güncelleme: 14.03.2020 01:13
İdlib'de küçük kızın eve dönüş sevinci
Türk Silahlı Kuvvetlerinin İdlib 'te başarıyla yürüttüğü Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında rejimden temizlenen bölgelerden biri olan el Jine kasabasında

köyüne dönen küçük kızın sevinci böyle görüntülendi birazcıkta olsa tekrar evlerine döndükleri için çok mutlular - HATAY
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Kaynak: İHA

Etiketler : Bahar Kalkanı Harekatı, İdlib, Güncel

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