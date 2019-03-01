İdlib'de Lokantaya Saldırı: 7 Ölü

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Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde bir lokantaya düzenlenen intihar saldırısında en az 7 sivil hayatını kaybetti.İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Mustafa Hac Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İdlib'de bir lokantaya akşam saatlerinde intihar bombacısının saldırı düzenlediğini söyledi.Hac Yusuf, "İntihar saldırısında en az 7 sivil yaşamını yitirirdi. Onlarca kişi yaralandı." dedi.Sivil Savunma ekipleri arama-kurtarma çalışmalarına devam ederken, yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi.Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.