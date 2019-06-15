15.06.2019 20:32
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İdlib'de molozlar altında kalan kardeşleri için yardım isteyen 2 çocuğun görüntüsü yürek dağladı

İdlib

Esad rejiminin İdlib'de saldırıları sonucu yıkılan bir binanın enkazı altında kalan kardeşlerinin kurtarılması için ağlayan 2 küçük çocuğun görüntüsü yürek dağladı.

Esad rejiminin İdlib'de saldırıları sonucu yıkılan bir binanın enkazı altında kalan kardeşlerinin kurtarılması için ağlayan 2 küçük çocuğun görüntüsü yürek dağladı.

Esad yanlısı güçlerin İdlib'e olan saldırıları sonrası sivil savunma ekipleri enkaz altında kalanları kurtarmak üzere Idlib kırsalındaki Maaret el Numan bölgesine geldi. Ekipler binanın enkazına ulaşınca iki küçük çocuğun molozlar altında kalan kardeşlerini çıkarmaya çalıştığını gördü. Çocukların kardeşlerini çıkarılması için gözyaşları ve endişe içerisinde yardım talep etmesi üzerine ekipler diğer küçük çocuğu molozların altından çıkardı. O anlar ise sivil savunma ekiplerinin kameralarına yansıdı. - İDLİB
Kaynak: İHA
İdlib, 3. Sayfa

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