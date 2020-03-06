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İdlib'de rejim, havadan saldırdı 17 ölü, 18 yaralı

İdlib'de rejim, havadan saldırdı: 17 ölü, 18 yaralıSURİYE'nin İdlib kentinin Ma'arrat Misrin kırsalında, rejim güçlerinin hava saldırısında 17 kişi yaşamını yitirdi, 18 kişi yaralandı.

06.03.2020 09:37 | Son Güncelleme: 06.03.2020 09:37İdlib'de rejim, havadan saldırdı 17 ölü, 18 yaralı
'de rejim, havadan saldırdı: 17 ölü, 18 yaralı
SURİYE'nin İdlib kentinin Ma'arrat Misrin kırsalında, rejim güçlerinin hava saldırısında 17 kişi yaşamını yitirdi, 18 kişi yaralandı.
İdlib kentinde, dün sabah rejim güçleri tarafından hava bombardımanı düzenlendi. Ma'arrat Misrin kırsalına yönelik hava saldırısında, aralarında çocuk ve kadınların da olduğu 17 kişi yaşamını yitirdi, 18 kişi yaralandı. Saldırı sonrası yaralılar, bölgeye giden sivil savunma ekipleri tarafından sağlık kuruluşlarına götürüldü.
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Mustafa KANLI- Eser PAZARBAŞI- Nuri PİR/İDLIB, (DHA)

İdlib, Güncel

Kaynak: DHA

6.03.2020 10:59:21