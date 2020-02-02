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İdlib'de rejim saldırısı: 3 ölü

SURİYE'de, rejim ve destekçisi gruplar tarafından İdlib kenti ile kırsalına yönelik saldırılar sürdürülürken, bugün 3 kişi yaşamını yitirdi, onlarca sivil de yaralandı.

02.02.2020 17:10 | Son Güncelleme: 02.02.2020 17:11İdlib'de rejim saldırısı: 3 ölü

SURİYE'de, rejim ve destekçisi gruplar tarafından kenti ile kırsalına yönelik saldırılar sürdürülürken, bugün 3 kişi yaşamını yitirdi, onlarca sivil de yaralandı.

Rejim ve Rusya'ya ait uçaklar tarafından bugün Dadih, Merdih ile Neyreb köylerine, Serakib ilçesi ve Sermin kasabası ile Halep'in Daret İzze ilçesinde yerleşim alanlarına saldırılar yapıldı. Bu saldırılarda, 3 kişinin yaşamını yitirdiği, onlarca sivil de yaralandığı belirtildi. Bölgede sivil savunma görevi yapan Beyaz Baretliler, yaralıların bölgedeki çeşitli hastanelere gönderilerek, tedavilerine başlandığını, bölgede yaralı arama- kurtarma çalışması yapıldığını söyledi.



İdlib, Güncel

Kaynak: DHA

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