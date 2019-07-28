Haberler» Güncel» Haber

İdlib'de rejim saldırısı: 4 ölü, 7 yaralı

Suriye'nin Beşar Esad rejimine ait savaş uçaklarının İdlib'de düzenlediği hava saldırısında 4 sivilin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı kaydedildi.

28.07.2019 14:00
İdlib'de rejim saldırısı: 4 ölü, 7 yaralı
Suriye'nin Beşar Esad rejimine ait savaş uçaklarının İdlib'de düzenlediği hava saldırısında 4 sivilin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı kaydedildi. Esad rejimine ait savaş uçakları, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içindeki Ariha ilçesine hava saldırısı düzenledi. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, saldırıda 4 sivilin hayatını kaybettiği, 7 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Saldırı nedeniyle yerleşim bölgesinde yangın çıktığı araba ve dükkanların hasar gördüğü öğrenildi.
(Abu Mucahit El Halebi/İHA)

Suriye, İdlib, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
03:43   Yemen'in Hudeyde kentinde şiddetli çatışmalar
03:36   Siirt'te 2 terörist etkisiz hale getirildi
03:35   DHA ANKARA - Siirt'te 2 terörist etkisiz hale getirildi
03:31   Siirt'te 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
03:10   Bilecik'te yolcu otobüsü tıra çarptı: 17 yaralı
02:58   Bolu - Eski polis kendini astı
02:55   Sivas - Aydınlatma direğinin devrildiği kazada 1 yaralı