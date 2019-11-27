Haberler » Güncel » İdlib'de rejim ve Rusya'nın saldırıları sürüyor - Haber

İdlib'de rejim ve Rusya'nın saldırıları sürüyor

Beşşar Esed rejimi, İdlib'de bir hastaneyi hedef alırken, destekçisi Rusya'nın saldırılarında iki sivil yaşamını yitirdi.

27.11.2019 10:48 | Son Güncelleme: 27.11.2019 10:48İdlib'de rejim ve Rusya'nın saldırıları sürüyor
Beşşar Esed rejimi, 'de bir hastaneyi hedef alırken, destekçisi 'nın saldırılarında iki sivil yaşamını yitirdi.
Muhaliflere ait uçak gözlemevinden alınan bilgiye göre, Rus savaş uçakları, dün gece saatlerinde İdlib'in Kefrenbil ilçesi, Keferruma beldesi, Marrıthırme, Rekaya, Ureynibe, Kirisa ve Has köylerine hava saldırıları düzenledi.
İdlib'in güney kırsalında gece geç saatlerde Kirisa köyüne düzenlenen saldırıda iki sivil hayatını kaybetti.
Öte yandan Esed rejimi de son 24 saatte İdlib'in güneyinde Kefrenbil ilçesi, Kensafra ve İhsim beldeleri, İblin, Maarzite, Cibala, Bsakal, Nukeyyir, Hazarin ve Fattire köylerine hava saldırısı düzenledi.
Saldırılarda Kefrenbil ilçesinde El Ravda Çocuk ve Kadın Doğum Hastanesi vuruldu. Büyük ölçüde yıkılan hastane kullanılamaz hale geldi.
Ekim başından bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde Esed rejimi askerleri, İran destekli yabancı terörist gruplar ve Rusya'nın saldırılarında yaklaşık 50 bin sivil yerlerinden edildi.
Türkiye ile Rusya arasında 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakattan bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde rejim ve Rusya'nın saldırılarında 1300'den fazla sivil öldü. Saldırıların yoğun olduğu bölgelerden nispeten sakin yerlere ve özellikle Türkiye sınırı yakınına göç edenlerin sayısı ise son bir yılda 1 milyonu aştı.

Beşşar Esed, Rusya, İdlib, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:12 Seyfe Gölü Kuş Cenneti'ni 12 yıl boyunca her hafta fotoğrafladı
13:12 Tekirdağ'da ağacın, otomobilin üzerine devrilmesi güvenlik kamerasında
13:12 Koruma altındaki beyaz eşeklerin sayısı artıyor
13:11 Bakan Dönmez: Rüzgar, güneş, kömür ve madenlerimizden vazgeçmeyeceğiz
13:11 Diyarbakır öğretmenler, ilçenin tanıtımı için kaya tırmanışı yaptı
12:34 İmamoğlu, Erdoğan'ın "Borç yiğidin kamçısıdır, bu krediyi bulmak sizin işiniz" sözlerine yanıt verdi
12:29 Son dakika: AK Parti'den Babacan'ın eleştirilerine yanıt: Bizim için dikkate değer bir şey değil
12:27 Bombacı kadın terörist, dikkat çekmemek için topuklu ayakkabı ile keşif yapmış
12:24 Ekrem İmamoğlu, "İSMEK'ler kapatılıyor" iddiasına cevap verdi: Daha fazla hizmet eden bir kuruma dönüştüreceğiz
11:49 Fabrikadaki işçiler, Erdoğan'ın tanıttığı halıyı 9 ay 24 saat çalışarak dokudu
11:25 Karın ağrısı şikayetiyle doktora giden genç kadının karnından 4 kiloluk kitle çıkarıldı
10:04 Taciz iddiası metrobüsü karıştırdı! Olay yerine polisler geldi
08:30 TikTok, Çin'in Uygur Türklerini tuttuğu kamplara dikkat çeken genç kadının hesabını engelledi
27.11.2019 13:13:08