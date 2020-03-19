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İdlib'de radikal grupların roketli saldırısında 2 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz yaralandı

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne radikal gruplar tarafından düzenlenen roketli saldırı sonucu 2 askerimizin şehit olduğunu, 1 askerimizin yaralandığını açıkladı.

19.03.2020 23:26 | Son Güncelleme: 19.03.2020 23:42

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde (İGAB) roketli saldırı sonucu 2 askerin şehit olduğunu, 1 askerin yaralandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İdlib'de görevli unsurlara bölgedeki bazı radikal gruplar tarafından roketli saldırı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Roketli saldırı sonucu 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 1 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Bölgede tespit edilen hedefler derhal ateş destek vasıtalarımızla ateş altına alınmış ve misliyle karşılık verilmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için de acil şifalar dileriz"

BAKAN AKAR BAŞSAĞLIĞI MESAJI YAYINLADI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib'de şehit düşen askerler için başsağlığı mesajı yayınladı. Akar, Bakanlığın Twitter hesabından paylaştığı mesajında, 2 askerin, İGAB'da radikal gruplar tarafından düzenlenen roketli saldırı sonucu şehit olduğunu anımsattı.

Bakan Akar, "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadesini kullandı.

İdlib'de roketli saldırı sonucu 2 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz yaralandı
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İdlib’de radikal grupların roketli saldırısında 2 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz yaralandı

Kaynak: AA

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MSB: İdlib'de radikal grupların roketli saldırısında 2 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz yaralandı
Etiketler : İdlib, Güncel

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