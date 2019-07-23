İdlib'de savaş mağduru çocuklara zeytin ağacı altında eğitim (2)

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin bombardımanından kaçarak, Türkiye
sınırına sığınan Hamalı öğretmen Muhammed Süveydan, kendisi gibi savaş mağduru ailelerin çocuklarına zeytin ağacı altında gönüllü öğretmenlik yapıyor.
Esed rejimi ve destekçilerinin Hama kırsalına saldırılarından kaçan ancak İdlib'in Türkiye sınırındaki Atme kampında yer kalmadığı için bölgedeki açık araziye yerleşen öğretmen Süveydan, kendisiyle aynı kaderi paylaşan çocukların eğitimlerine devam etmesi için elinden geleni yapıyor.
"Nerede olursa olsun eğitimimi tamamlamak istiyorum" Zeytin
ağacı altında eğitim alan 13 yaşındaki Fatma Derviş, rejim ve destekçilerinin Hama'nın Latamna bölgesine gerçekleştirdiği saldırılar yüzünden İdlib'e göç ettiklerini söyledi.
Derviş, "Şu an yedinci sınıfta olmam gerekirken üçüncü sınıfa gidiyorum. Saldırılar yüzünden yerleşik hayatımız olmadı ve okula gidemedim. Bir süredir okulum bu zeytin ağacı. Kararlıyım, nerede olursa olsun eğitimimi tamamlamak ve öğretmen ya da doktor olmak istiyorum." diye konuştu.
Bir diğer Hamalı öğrenci 10 yaşındaki Rama Muhammed de saldırılardan kaçarak Atma kamplar bölgesine sığındıklarını ifade etti.
Muhammed, öğretmenlerinden çok etkilendiğini ve kendisinin de ileride öğretmen olmak istediğini dile getirerek, "Hocamız bize ramazan ayından beri burada gönüllü olarak ders veriyor. Biz de bu sayede eğitimimizden geri kalmamış oluyoruz. Hama kırsalında okula gidiyordum, ikinci sınıftan üçe geçmiştim." dedi.
Esed rejimi ve destekçilerinin, Türkiye ve Rusya'nın İdlib mutabakatını imzaladığı 17 Eylül 2018'den beri ateşkesi ihlal ederek gerçekleştirdiği saldırılarda 553 binden fazla sivil yerlerinden edildi.