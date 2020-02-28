Haberler » Güncel » İdlib'de şehit olan 3 askerin Tekirdağ'daki ailelerine acı haber verildi - Haber

İdlib'de şehit olan 3 askerin Tekirdağ'daki ailelerine acı haber verildi

Suriye'nin İdlib bölgesinde Esed rejiminin hava saldırıları sonucu şehit olan Piyade Onbaşı Nihat Kara, Uzman Onbaşı Recep Bekir ve sözleşmeli er Birhan Er'in Tekirdağ'daki ailelerine acı haber verildi.

28.02.2020 12:55 | Son Güncelleme: 28.02.2020 12:56
Suriye'nin bölgesinde Esed rejiminin hava saldırıları sonucu şehit olan Piyade Onbaşı Nihat Kara, Uzman Onbaşı Recep Bekir ve sözleşmeli er Birhan Er'in 'daki ailelerine acı verildi.
Saldırı sonucu şehit olan Kara'nın Saray ilçesindeki, Bekir'in Ergene ilçesindeki ve Er'in Çorlu ilçesindeki ailelerine şehadet haberini askeri yetkililer verdi. Acı haberi alan şehit yakınları büyük üzüntü yaşadı. Sağlık, polis ve jandarma ekipleri şehit ailelerini teselli etmeye çalıştı. Şehitlerin ailelerinin yaşadığı evlere Türk bayrakları asıldı.
Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, şehitlerin ailelerini ziyaret ederek başsağlığı diledi.
İdlib'de şehit olan 3 askerin Tekirdağ'daki ailelerine acı haber verildi

Tekirdağ, İdlib, Güncel

Kaynak: AA


28.02.2020 13:51:51