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İdlib'de şehit olan askerler için mevlid okutuldu

Ağrı'da, Türk Kızılay Ağrı Şubesi tarafından Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerince düzenlenen hava saldırısında şehit olan askerler için mevlid merasimi düzenlendi.

29.02.2020 15:33 | Son Güncelleme: 29.02.2020 15:34İdlib'de şehit olan askerler için mevlid okutuldu
'da, Türk Ağrı Şubesi tarafından Suriye'nin kentinde rejim güçlerince düzenlenen hava saldırısında şehit olan askerler için mevlid merasimi düzenlendi.

Ağrı merkez camisinde öğle namazı öncesi düzenlenen programda, şehitler için Kur'an-ı Kerim okutularak, dualar edildi. Kılınan öğle namazının ardından Kızılay Ağrı Şubesi gönüllülerince vatandaşlara lokum ikram edildi.

Program sonrasında konuşan Kızılay Ağrı Şubesi Orhan Tatlı, "Kızılay Ağrı Şubesi olarak, İdlib kentindeki şehitlerimiz için mevlid programı düzenledik. Vatandaşlarımızın yoğun katılımı oldu. Hepimizin yüreği yandı. Hepimizin canı acıyor. Allah mekanlarını cennet eylesin. Yaralılarımıza Allah acil şifalar versin. Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın" dedi. - AĞRI

Kızılay, İdlib, Ağrı, Güncel

Kaynak: İHA

29.02.2020 17:16:41