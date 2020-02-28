İdlib'de şehit olan askerlerimizden beşinin naaşı memleketine gönderildi

Dün akşam İdlib 'de düzenlenen hava saldırısında 33 askerimiz şehit oldu. Şehit olan askerlerin naaşları Hatay Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

BEŞ ASKER İÇİN TÖREN DÜZENLENDİ

İdlib'deki saldırıda şehit olan askerlerden beşinin naaşı, Hatay Devlet Hastanesindeki törenin ardından son yolculuklarına uğurlanmak üzere memleketlerine gönderildi.

Rejimin İdlib'deki hava saldırısında şehit düşen Uzman Onbaşı Ahmet Alpaslan, Uzman Onbaşı Recep Bekir, Uzman Onbaşı Ali Taşöz, Er Cuma Bağatur ile Uzman Çavuş Halil İbrahim Akkaya için Hatay Devlet Hastanesinde tören düzenlendi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, 2. Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla, Vali Rahmi Doğan ile milletvekillerinin de katıldığı törende Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın okuduğu dua sonrası şehitlerin naaşları, askerlerin omuzlarında ambulanslara alınarak son yolculuklarına uğurlanmak üzere memleketlerine gönderildi.