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İdlib'de şehit olan Halil İbrahim Akkaya'nın babası Akar'a seslendi: Söz verin beni de askere alacaksınız

İdlib'deki rejim saldırısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Akkaya'nın naaşı toprağa verilirken şehit babası Ali Akkaya, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a "Söz verin beni de askere alacaksınız" dedi.

28.02.2020 18:28 | Son Güncelleme: 28.02.2020 19:03

Hain saldırıda şehit olan 33 askerimizden Piyade Çavuş Halil İbrahim Akkaya, memleketi Osmaniye Bahçe'de toprağa verildi. Şehidin babası Ali Akkaya, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a "Söz verin beni de askere alacaksınız" dedi.

'deki hain saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Akkaya, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'ün de katıldığı törenin ardından ebediyete uğurlandı.

ŞEHİDİN CENAZESİNE BAKAN AKAR DA KATILDI

İdlib'deki hava saldırısında şehit düşen Akkaya için memleketi Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde askeri cenaze töreni düzenlendi. İkindi namazını müteakip Ağacabey Camisi'nde düzenlenen törene, Milli Savunma Bakanı Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Küçükakyüz ile 2. Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla ve Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun'un yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

"SÖZ VERİN BENİ DE ASKERE ALACAKSINIZ"

Alana gelişinde baba Ali Akkaya ile aile yakınlarına taziye dileklerini ileten Akar ve komutanlar, cenaze namazında şehidin babası ve kardeşi ile birlikte saf tuttu. Namaz sonrası Bakan Akar, şehidin tabutuna omuz verdi. Anne Döne Akkaya'nın sağlık ekiplerinin yardımı ile katıldığı törende, şehidin kardeşi ağabeyinin üniformasını giydi. Şehidin babası da törenin sonunda kendisine başsağlığı dileyen Bakan Akar'a, "Söz verin beni de askere alacaksınız." dedi. Törenin ardından askerlerin omuzlarında taşınan Akkaya'nın naaşı, Bahçe Şehitliği'nde toprağa verildi.

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İdlib'de şehit olan Halil İbrahim Akkaya'nın babası Akar'a seslendi: Söz verin beni de askere alacaksınız

İbrahim Akkaya, Hulusi Akar, İdlib, Güncel


28.02.2020 19:52:30