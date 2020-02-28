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İdlib'de şehit olan Uzman Onbaşı Güven Kurtulmuş'un 6 ay önce evlendiği ve eşinin 4 aylık hamile olduğu ortaya çıktı

Suriye'nin İdlib kentinde Esed rejim unsurlarının saldırıları sonucu şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Güven Kurtulmuş'un Bitlis'in Güroymak ilçesine bağlı Budaklı köyündeki baba ocağına acı haber ulaştı. Şehit Kurtulmuş'un 6 ay önce evlendiği ve eşinin 4 aylık hamile olduğu öğrenildi.

28.02.2020 16:38 | Son Güncelleme: 28.02.2020 18:13

'de dün gerçekleştirilen saldırıda şehit olan askerlerimizden biri olan Uzman Onbaşı Güven Kurtulmuş'un Bitlis 'taki baba evine acı ulaştırıldı. Şehit Kurtulmuş, 6 ay önce evlenmişti ve eşi de 4 aylık hamileydi.

Suriye İdlib'de dün akşam askerlerimizin konvoyuna düzenlenen saldırıda 33 askerimiz şehit oldu. Şehitlerimizin evlerine acı haberler ulaştırılırken geride bıraktıkları hikayeler de belli oluyor.

GÜROYMAK ŞEHİDİNİN EVİNE HABER ULAŞTI

Suriye'nin İdlib kentinde Esed rejim unsurlarının saldırıları sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Güven Kurtulmuş'un Bitlis'in Güroymak ilçesine bağlı Budaklı köyündeki baba ocağına acı haber ulaştı. Güroymak Kaymakamı Muhammed Furkan Sancaktutar, beraberindeki askeri yetkililerle Budaklı köyüne giderek, şehidin ailesine şehadet haberini verdi.

EŞİ 4 AYLIK HAMİLE

112 Acil Sağlık ekiplerinin hazır bekletildiği köyde, şehadet haberinin verilmesinin ardından şehidin evi ve köy girişine Türk bayrağı asıldı. 6 ay önce evlenen şehit Kurtulmuş'un eşinin 4 aylık hamile olduğu öğrenildi.

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İdlib'de şehit olan Uzman Onbaşı Güven Kurtulmuş'un 6 ay önce evlendiği ve eşinin 4 aylık hamile olduğu ortaya çıktı

Jandarma, Güroymak, İdlib, Güncel

Kaynak: AA


28.02.2020 18:25:10