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İdlib'de şehit olan Piyade Uzman Çavuş Yılmaz'ın ailesine acı haberi verildi

İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Tolga Can Yılmaz'ın Bursa'daki babaevine şehadet haberi ulaştı.

28.02.2020 13:26 | Son Güncelleme: 28.02.2020 13:26İdlib'de şehit olan Piyade Uzman Çavuş Yılmaz'ın ailesine acı haberi verildi
'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Tolga Can Yılmaz'ın Bursa'daki babaevine şehadet haberi ulaştı.
Şehit Yılmaz'ın Yıldırım ilçesine bağlı Maltepe Mahallesi'nde yaşayan ailesine şehadet haberini Yıldırım Kaymakamı Adem Yazıcı verdi.
Haberi alan şehidin annesi Tülay Yılmaz'ı, yakınları ve komşuları teskin etmeye çalışırken baba Tacettin Yılmaz'ın il dışında olduğu öğrenildi.
Şehidin Maltepe Mahallesi'ndeki evine ve bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Ayrıca taziye çadırı kuruldu.

Can Yılmaz, İdlib, Güncel

Kaynak: AA

28.02.2020 15:24:41