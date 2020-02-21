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İdlib'de şehit olan Tankçı Teğmen Ali Emre Fırıncıoğulları'nın ailesine acı haber verildi

İdlib'de bulunan unsurlara yapılan hava saldırısı sonucu şehit olan Tankçı Teğmen Ali Emre Fırıncıoğulları'nın İzmir'deki ailesine şehadet haberi ulaştırıldı.

21.02.2020 00:38 | Son Güncelleme: 21.02.2020 00:44İdlib'de şehit olan Tankçı Teğmen Ali Emre Fırıncıoğulları'nın ailesine acı haber verildi
'de bulunan unsurlara yapılan hava saldırısı sonucu şehit olan Tankçı Teğmen Ali Emre Fırıncıoğulları'nın 'deki ailesine şehadet haberi ulaştırıldı.
Torbalı Kaymakamı Ercan Öter ve askeri yetkililer, ilçede şehidin amcası Firuz Fırıncıoğulları'nın evine gelerek burada bulanan baba Remzi Fırıncıoğulları'na acı haberi verdi.
Şehidin yakınlarını askeri yetkililer ile mahalle sakinleri teselli etti. Şehit Fırıncıoğulları'nın amcasının bulunduğu eve ve sokağına Türk bayrakları asıldı.
Bekar olan şehit Fırıncıoğulları'nın memleketi Hatay'ın Samandağı ilçesinde defnedileceği öğrenildi.
Şehidin ailesinin Narlıdere ilçesinde ikamet ettiği, baba Remzi Fırıncıoğulları'nın ziyaret için ağabeyine geldiği, anne Münteha Fırıncıoğulları'nın ise Bursa'da bulunduğu belirtildi.

Ali Emre, İzmir, İdlib, Güncel

Kaynak: AA

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