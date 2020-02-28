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İdlib'de şehit olan Teğmen Mustafa Bayrakdar'ın ailesine acı haber verildi

İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Teğmen Mustafa Bayrakdar'ın (29) Hatay'daki baba ocağına acı haber ulaştı.

28.02.2020 16:24 | Son Güncelleme: 28.02.2020 16:24İdlib'de şehit olan Teğmen Mustafa Bayrakdar'ın ailesine acı haber verildi
'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Teğmen Mustafa Bayrakdar'ın (29) 'daki baba ocağına acı ulaştı.

Şehadet haberi, şehidin İstanbul'da bulunan annesi Edibe ve babası Yusuf Bayrakdar'a, merkez ilçesine bağlı Ekinci Mahallesi'ndeki evlerine geldiklerinde verildi.
Acı haberi Antakya Kaymakamı Orhan Mardinli ve askeri yetkililerden alan aile, yakınlarınca teskin edildi.
Eve ve sokağa Türk bayrakları asıldı, taziye çadırı kuruldu.
Şehidin bekar ve 8 kardeşi olduğu öğrenildi.

Antakya, Hatay, İdlib, Güncel

Kaynak: AA

28.02.2020 16:58:16