İdlib'de şehit olan Teğmen Mustafa Bayrakdar'ın ailesine acı haber verildi

İdlib
'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Teğmen Mustafa Bayrakdar'ın (29) Hatay
'daki baba ocağına acı haber
ulaştı.
Şehadet haberi, şehidin İstanbul'da bulunan annesi Edibe ve babası Yusuf Bayrakdar'a, merkez Antakya
ilçesine bağlı Ekinci Mahallesi'ndeki evlerine geldiklerinde verildi.
Acı haberi Antakya Kaymakamı Orhan Mardinli ve askeri yetkililerden alan aile, yakınlarınca teskin edildi.
Eve ve sokağa Türk bayrakları asıldı, taziye çadırı kuruldu.
Şehidin bekar ve 8 kardeşi olduğu öğrenildi.