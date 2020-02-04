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İdlib'de şehit olan tır şoförü Akatay Hatay'da son yolculuğuna uğurlandı

İdlib'de rejim güçlerinin saldırısında şehit olan tır şoförü İsmail Akatay'ın cenazesi, memleketi Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde toprağa verildi.

04.02.2020 17:06 | Son Güncelleme: 04.02.2020 17:23İdlib'de şehit olan tır şoförü Akatay Hatay'da son yolculuğuna uğurlandı
'de rejim güçlerinin saldırısında şehit olan tır şoförü İsmail Akatay'ın cenazesi, memleketi 'ın Reyhanlı ilçesinde toprağa verildi.
Sivil şoför Akatay'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, Esentepe Mahallesi'ndeki babaevine getirilerek helallik alındı.
Daha sonra Fatma Bahadırlı Camisi'ne götürülen Akatay'ın naaşı, ikindi namazını müteakip ağabeyi İbrahim Akatay'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Reyhanlı Asri Mezarlığı'na defnedildi.
Törende baba Hüseyin ve Fatma Akatay güçlükle ayakta durdu.
Törene Hatay Valisi Rahmi Doğan, AK Parti Hatay Milletvekili Abdülkadir Özel, 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Alparslan Kılınç, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Adnan Ertem, şehidin yakınları ve çok sayıda kişi katıldı.
Şehit yakınları, tören alanına gönderilen Cumhuriyet Halk Partisinin çelengini kırarak tepki gösterdi.

İdlib, Hatay, Güncel

Kaynak: AA

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