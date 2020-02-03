Haberler » Güncel » İdlib'de şehit olan Uzman Çavuş Uğur Katran'ın ailesine acı haber verildi - Haber

İdlib'de şehit olan Uzman Çavuş Uğur Katran'ın ailesine acı haber verildi

İdlib'de rejim unsurlarının saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Uğur Katran'ın Mersin'in Gülnar ilçesinde yaşayan ailesine acı haber ulaştırıldı.

03.02.2020 16:42 | Son Güncelleme: 03.02.2020 16:58İdlib'de şehit olan Uzman Çavuş Uğur Katran'ın ailesine acı haber verildi
'de rejim unsurlarının saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Uğur Katran'ın Mersin'in ilçesinde yaşayan ailesine acı ulaştırıldı.
Şehit Katran'ın, Kavakoluğu Mahallesi'ndeki babaevine giden Gülnar Kaymakam Vekili Kamil Güzel, Gülnar Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ercan Çetin, acı haberi baba Ramazan Katran'a verdi.
Şehidin babaevine ve mahallesine Türk bayrakları asıldı.
Annesi yaklaşık 11 yıl önce vefat eden Şehit Katran'ın, bekar ve bir kardeşi olduğu öğrenildi.

Gülnar, İdlib, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:39  Maydonoz nasıl yazılır? TDK'ya göre maydonoz mu, maydanoz mu?
17:03  Eda Taşpınar kimdir? Eda Taşpınar kaç yaşında, nereli?
16:51  İdlib nasıl yazılır? İdlib mi, İdlip mi? İdlib ne demek?
16:31  2020 AGİ ücretleri ne kadar oldu? AGİ 2020 evli, bekar, çocuklu - AGİ 2020 net
15:46  Trabzonspor-Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor - Erzurumspor maçı hangi kanalda?
3.02.2020 18:07:05