İdlib'de şehit olan Uzman Onbaşı Korkmaz'ın Antalya'daki ailesine acı haber verildi

Suriye'nin İdlib
bölgesinde Esed rejiminin saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Turgut Burkay Korkmaz'ın Antalya
'daki babaevine acı haber
ulaştı.
Şehit Korkmaz'ın Finike
ilçesi Turunçova Mahallesi'nde yaşayan ailesine şehadet haberini askeri yetkililer verdi.
Oğullarının şehadet haberine alan Baba Salih ile anne Fatma Korkmaz büyük üzüntü yaşadı.
Şehidin evine ve evin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.
Finike Kaymakamı Ergün Baysal, Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi ve mahalle sakinleri aileye taziye ziyaretinde bulundu.