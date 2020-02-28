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İdlib'de şehit olan Uzman Onbaşı Nihat Kara'nın ailesine haber verildi

İdlib'de rejim kuvvetleri tarafından TSK unsurlarına düzenlenen saldırıda şehit olan Uzman Onbaşı Nihat Kara'nın Tekirdağ'daki baba ocağına ateş düştü.

28.02.2020 12:10 | Son Güncelleme: 28.02.2020 12:11İdlib'de şehit olan Uzman Onbaşı Nihat Kara'nın ailesine haber verildi
'de rejim kuvvetleri tarafından TSK unsurlarına düzenlenen saldırıda şehit olan Uzman Onbaşı Nihat Kara'nın 'daki baba ocağına ateş düştü.

İdlib'de rejim kuvvetleri tarafından TSK unsurlarına düzenlenen saldırıda şehit olan 33 askerden biri olan Piyade Uzman Nihat Kara'nın Tekirdağ'daki baba ocağına verildi. Askeri personellerin haber vermesiyle şehidin yakınları yasa boğuldu. Tekirdağ'ın Saray ilçesi Büyükyoncalı Mahallesi'nde bulunan şehidin baba ocağına Türk bayrakları asılırken, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım da şehidin ailesine taziye ziyaretinde bulundu. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, İdlib, TSK, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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28.02.2020 13:52:40