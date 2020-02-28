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İdlib'de şehit olan Uzman Onbaşı Tayfun Pekel'in ailesine acı haber verildi

Suriye'nin İdlib kentinde Esed rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Tayfun Pekel'in (29) Sultangazi'deki baba ocağına acı haber ulaştı.

28.02.2020 19:42 | Son Güncelleme: 28.02.2020 19:44
'nin kentinde Esed rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Tayfun Pekel'in (29) 'deki baba ocağına acı ulaştı.
Pekel'in, Cebeci Mahallesi 2487. Sokak'taki babaevine gelen askeri yetkililer, aileye şehadet haberini iletti.
Şehidin evi ve sokak Türk bayraklarıyla donatılırken, Pekel'in yakınları, cenazeyi defnetmek üzere uçakla Samsun'a gitti.
Dört yıldır uzman erbaş olarak görev yapan Tayfun Pekel'in, ailesinin tek çocuğu olduğu öğrenildi.
İdlib'de şehit olan Uzman Onbaşı Tayfun Pekel'in ailesine acı haber verildi

Sultangazi, Suriye, İdlib, Güncel

Kaynak: AA


28.02.2020 20:34:27