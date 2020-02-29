İdlib'de şimdiye kadarki en net görüntü! TSK bombalamaya devam ediyor

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) İdlib 'de Türk askerine yönelik saldırının ardından tespit edilen hedefleri vurmaya devam etti. İdlib'den gelen yeni görüntülerde birçok hedefin saniye saniye imha edildiği net bir şekilde görülüyor. İşte saniye saniye o görüntüler.

İdlib'den gelen yeni görüntülere göre, Halep'in 13 kilometre güneyinde yer alan kimyasal harp tesisi, füze rampası yüklü atışa hazır askeri araç, rejim askerlerinin bulunduğu ve gizlendiği yerler, ateş destek unsurları tarafından imha edildi.

56 REJİM UNSURU ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığından, İdlib'de Türk askerine yönelik saldırının ardından, rejim hedeflerinden 8 tank, 4 zırhlı muharebe aracı, 5 obüs ve 2 çok namlulu roketatar ve 56 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği bildirildi.

TSK, İdlib'de askerlerimize yönelik saldırının ardından tespit edilen hedefleri vurmaya devam etti.