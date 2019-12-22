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İdlib'de siviller kaçmaya devam ediyor

Suriye'nin İdlib kentinde siviller, Esad rejiminin gerçekleştirdiği saldırılar nedeniyle Türkiye sınırına kaçmaya devam ediyor.

22.12.2019 15:46 | Son Güncelleme: 22.12.2019 15:51 İdlib'de siviller kaçmaya devam ediyor
'nin kentinde siviller, Esad rejiminin gerçekleştirdiği saldırılar nedeniyle sınırına kaçmaya devam ediyor.

Suriye'de Beşar Esad rejimi tarafından hava saldırıları yoğunlaşırken, siviller bölgeden kaçmaya devam ediyor. Evlerini terk eden siviller Türk sınırlarına yakın bölgelere kaçarken, Birleşmiş Milletler İnsani İlişkiler Koordinasyon Ofisi yaptığı açıklamada, 16 'tan bu yana İdlib'in güneyine düzenlenen hava saldırılarının artmasının ardından on binlerce sivilin kentin kırsalında bulunan Marat el-Numan bölgesinden kaçtığı ifade edildi.

Esad rejimine ait uçakların İdlib'in doğu kırsalındaki Serakib kasabasına düzenlediği son hava saldırısında 7 sivil hayatını kaybetti, 20 sivil de yaralandı.

Suriye İnsan Hakları Örgütü ise İdlib'in güney kırsalına bir hafta önce Suriye ve Rus savaş uçaklarının düzenlediği hava saldırılarında 80'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. - İDLİB

Türkiye, Aralık, Suriye, İdlib, Güncel

Kaynak: İHA

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