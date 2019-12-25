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İdlib'de son 24 saatte 2 bin sivil daha yerinden edildi (2)

İdlib'de Beşşar Esed rejimi ve Rusya'nın saldırıları nedeniyle son 24 saatte 2 bin sivil daha Türkiye sınırı hattı yakınlarına göç etmek zorunda kalırken, kasım ayı başından bu yana yerinden edilen sivil sayısı 217 bine yükseldi.

25.12.2019 17:03 | Son Güncelleme: 25.12.2019 17:05
'de Beşşar Esed rejimi ve Rusya'nın saldırıları nedeniyle son 24 saatte 2 bin sivil daha sınırı hattı yakınlarına göç etmek zorunda kalırken, kasım ayı başından bu yana yerinden edilen sivil sayısı 217 bine yükseldi.
Rejim ve destekçilerinin kasım ayı başından itibaren süren saldırıları ve 20 Aralık'ta başlattıkları operasyon neticesinde İdlib'in güney kesimlerindeki nüfus, Türkiye sınırı hattına doğru yığılmaya devam ediyor.
Saldırılardan kaçan sivilleri taşıyan binlerce aracın Sarmada ilçesi ile Suriye-Türkiye sınırı arasındaki yolda oluşturduğu trafik yoğunluğu, AA kameralarına yansıdı.
Sivillerin kamyonetlere evlerinden çıkarabildikleri dolap, battaniye, şilte ve mutfak malzemeleri gibi eşyaları yüklediği görüldü.
İdlib'de son 24 saatte 2 bin sivil daha yerinden edildi (2)

Türkiye, İdlib, Güncel

Kaynak: AA


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