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İdlib'de son gelişmeler: Suriye askeri helikopteri düşürüldü, TSK'nın sevkiyatı sürüyor

Suriye'de muhaliflerin yoğunlukta olduğu İdlib bölgesindeki batı Halep kırsalında, Esad yönetiminin askeri birliklerine ait bir helikopter düşürüldü. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından İdlib'deki gözlem noktalarına komando takviyesi yapıldı

14.02.2020 23:32 | Son Güncelleme: 14.02.2020 23:32İdlib'de son gelişmeler: Suriye askeri helikopteri düşürüldü, TSK'nın sevkiyatı sürüyor

'de muhaliflerin yoğunlukta olduğu bölgesindeki batı Halep kırsalında, Esad yönetiminin askeri birliklerine ait bir helikopter düşürüldü. Türkiye'nin desteklediği muhalifler, geçtiğimiz günlerde de rejim güçlerine ait bir helikopteri düşürmüştü.


Muhalifler ve Esad güçleri arasında batı Halep kırsalında şiddetlenen çatışmalar devam ederken, Halep kent merkezi yakınlarından havalanan bir helikopter, muhaliflerin cephe hatlarına yöneldi. Kuptan el-Cebel mevkinde açılan ateşte helikopterin isabet aldığı, dumanlar yükselerek düştüğü görüldü.

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Suriye, İdlib, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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