Haberler » Güncel » İdlib'de su ve çamur altında kalan kampta çaresiz bekleyiş sürüyor - Haber

İdlib'de su ve çamur altında kalan kampta çaresiz bekleyiş sürüyor

Sarmada ilçesinde bulunan su ve çamur altında kalmış olan çadır kamp Çadır kampta kalan kadın ve çocuklar Su içinde kalan çadırlar Kampta hasta eşiyle barınan 70 yaşındaki Halidiye Casim ile röportaj 17 aile üyesiyle saldırılardan kaçan Semira Um Mahmut ile röportajİdlib'de su ve çamur...

01.01.2020 14:53 | Son Güncelleme: 01.01.2020 14:57
Sarmada ilçesinde bulunan su ve çamur altında kalmış olan çadır kamp
Çadır kampta kalan kadın ve çocuklar
Su içinde kalan çadırlar
Kampta hasta eşiyle barınan 70 yaşındaki Halidiye Casim ile röportaj
17 aile üyesiyle saldırılardan kaçan Semira Um Mahmut ile röportaj
'de su ve çamur altında kalan kampta hasta eşiyle barınan 70 yaşındaki Halidiye Casim, başta yakacak olmak üzere acilen temel ihtiyaç maddelerine ihtiyaç duyduklarını söyledi.
Yoğun yağış ve altyapı eksikliği nedeniyle kampın giriş ve çıkışı ile çadırların arasında oluşan göletler, kamp sakinlerinin hareketini engelliyor.
Rusya ve Beşşar Esed rejiminin saldırılarından kaçarak Sarmada ilçesinde bulunan söz konusu kampa sığınan 70 yaşındaki Halidiye Casim, AA muhabirine yaşadıkları mağduriyeti anlattı.
Casim, "Çadırımız, sular altında kaldı. Durum çok kötü. Hayırlı, namuslu ve iyi insanlardan bize yardım etmelerini istiyoruz." dedi.
Su birikintilerine çakıl taşı serpilmesi gerektiğini belirten Casim, hasta eşiyle battaniyeye sarılarak gece geçirdiklerini söyledi.
Rejim ve Rusya'nın Serakib ilçesine düzenlediği saldırılardan 17 aile üyesiyle kaçan Semira Um Mahmut da, "Hayat çok zor. Varil bombası evimizi yerle bir etti." dedi.
Anayoldan kampa çıkan yollara çakıl taşı dökülmesini istediklerini vurgulayan Um Mahmut, kumanyaya da ihtiyaçlarını olduğunu belirtti.
İdlib'de su ve çamur altında kalan kampta çaresiz bekleyiş sürüyor

İdlib, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

15:17   İntihar eden Karabükspor'un eski yöneticisi toprağa verildi - Haber
15:16   Yeni yılı kostümlerle denize girerek kutlayıp, bağış topladılar - Haber
15:16   Almanya'da hayvanat bahçesinde yangın: 30'dan fazla maymun öldü - Haber
15:16   Niğde maskeli hırsızlar güvenlik kamerasında - Haber
15:11   Kızılay'ın merhamet eli dünyaya örnek oluyor - Haber
15:00   Ali Babacan 5 yıl sonra ilk kez yaptığı paylaşımda, 2020'den beklentilerini dile getirdi - Haber
14:30   Yılın ilk gününde sahiller dolup taştı - Haber
14:01   Üç gün üst üste Ceren Özdemir'i rüyasında görünce, kızına Ceren Özdemir adını verdi - Haber
13:27   YKS'ye hazırlanan genç kızın sıcak çikolata talebine belediye hediyeyle cevap verdi - Haber
12:27   Manisa ve Kütahya'da faaliyet gösteren termik santrallere, bacalara filtre takmadığı için mühür vuruldu - Haber
1.01.2020 15:21:20