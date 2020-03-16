İdlib'de tıbbi yardım sorunu aşılmazsa insani felaket sinyali veriyor
Suriye'nın İdlib bölgesindeki son aylarda yoğunlaşan bombardıman ve top atışları nedeniyle Türkiye sınırına yığılan 1 milyondan fazla sığınmacıya insani yardım ve sağlık hizmeti ulaştırılmazsa büyük bir insani felakete yol açmasından endişe ediliyor
16.03.2020 12:34 | Son Güncelleme: 16.03.2020 12:34
Suriye 'nın İdlib bölgesindeki son aylarda yoğunlaşan bombardıman ve top atışları nedeniyle Türkiye sınırına yığılan 1 milyondan fazla sığınmacıya insani yardım ve sağlık hizmeti ulaştırılmazsa büyük bir insani felakete yol açmasından endişe ediliyor.
İç savaş mağduru insanlar Türkiye sınırına akın etti. Hatay sınırı hattında kamplarda, açık havada, bitmemiş binalarda veya geçici barınaklarda, tente ve çadırlarda hayatta kalma mücadelesi verirken sığınmacılara insani yardım ve temel sağlık hizmetleri ulaştırılmasında yetersizlikler yaşanıyor.
İç savaş mağduru insanlar Türkiye sınırına akın etti. Hatay sınırı hattında kamplarda, açık havada, bitmemiş binalarda veya geçici barınaklarda, tente ve çadırlarda hayatta kalma mücadelesi verirken sığınmacılara insani yardım ve temel sağlık hizmetleri ulaştırılmasında yetersizlikler yaşanıyor.
Kaynak: Euronews.com
Manşet
Haberler
Haberler
Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle bugün 129 kişi daha hayatını kaybetti
Haberler
Koronavirüs aşısında son aşamaya gelen şirket, Trump'ın teklifini düşünmeden reddetti
Haberler
CHP İzmir Milletvekili Kılıç, koronavirüse karşı temizlik ürünlerinde KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesi için kanun teklifi verdi
Haberler
Türk profesör söylentilere son noktayı koydu: Yaz aylarının gelmesiyle salgının bitmesi beklenilir bir durum değil
Haberler
Sevgilisiyle karantina altında olan Şeyma Subaşı hayatından ilk kez pirinç pişirdi
Haberler
Herkes çekirge istilasını kilitlenmişken şimdi de karınca istilası başladı
Haberler
Görüntü İstanbul'dan! Tulum giyip maske ve gözlük takarak trafiğe çıktılar
Haberler
İsrail Başbakanı Netenyahu'nun koronavirüs test sonucu çıktı