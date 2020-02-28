İdlib'deki saldırıyla alakalı yapılan provokatif paylaşımlarla ilgili bir kişi gözaltına alındı

İdlib 'de askerlerimize yönelik gerçekleştirilen saldırıyla ilgili sosyal medyada hem bilgi kirliliği hem de provakatif bazı paylaşımlar yapıldı. Yapılan paylaşımlarla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

İŞLEMLERİN ARDINDAN ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Suriye'nin İdlib şehrinde gerçekleştirilen menfur saldırıyla ilgili sosyal medya üzerinde provokatif amaçlı ve gerçeğe aykırı olarak paylaşım yapan 1 şüpheli hakkında resen soruşturma başlatıldığı ve gözaltına alındığı bildirildi.

Soruşturma kapsamındaki şüpheli, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan gözaltına alındı. Emniyette işlemleri devam eden şüphelinin, işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.