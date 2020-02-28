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İdlib'de Türk askerini hedef alan hava saldırısına Ankara'dan ilk tepkiler: Misliyle mukabele kararı

Suriye’nin İdlib kentinde Devlet Başkanı Beşar Esad’a bağlı güçlerin saldırısında en az 29 Türk askeri hayatını kaybederken Ankara en ağır şekilde karşılık verileceğini açıkladı.

28.02.2020 02:19 | Son Güncelleme: 28.02.2020 02:19İdlib'de Türk askerini hedef alan hava saldırısına Ankara'dan ilk tepkiler: Misliyle mukabele kararı

'nin kentinde Devlet Başkanı Beşar Esad'a bağlı güçlerin saldırısında en az 29 Türk askeri hayatını kaybederken en ağır şekilde karşılık verileceğini açıkladı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Namlusunu, askerlerimize doğrultan gayrı meşru rejime misliyle mukabele edilmesi kararlaştırılmıştır." dedi


Hatay Valisi Rahmi Doğan'ın "İdlib'de en az 29 Türk askerinin şehit olduğunu" açıklamasının ardından Ankara'dan ilk tepki İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan geldi. Altun "Kahraman askerlerimizin kanı yerde bırakılmayacak, Suriye sahasında devam eden faaliyetlerimiz, bayrağımıza uzatılan eller kırılana dek sürecek" dedi. Türkiye'nin hava ve kara ateş destek unsurlarıyla rejimin bilinen tüm hedeflerini ateş altına aldığını belirten Altun "Namlusunu, askerlerimize doğrultan gayrı meşru rejime misliyle mukabele edilmesi kararlaştırılmıştır." ifadesini kullandı.

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Suriye, Ankara, İdlib, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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