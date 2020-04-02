Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

- İdlib'de uzaktan eğitim başladı

- İdlib'de uzaktan eğitim başladı Suriye'de korona virüsünün yayılmasıyla İdlib'deki okullar ve eğitim merkezleri uzaktan eğitime geçti.

02.04.2020 21:17 | Son Güncelleme: 02.04.2020 21:20
- İdlib 'de uzaktan eğitim başladı
İDLİB - Suriye 'de korona virüsünün yayılmasıyla İdlib'deki okullar ve eğitim merkezleri uzaktan eğitime geçti.
Esad rejiminin saldırıları nedeniyle okullarından olan Suriyeli öğrenciler, enkaza dönen okullarının yerine çadırlarda ders görmeye başlamıştı. Çadırda eğitim gören öğrencilerin derslerini bu kez da korona salgını etkiledi. İdlib kırsalındaki Eğitim Müdürlüğü, dünya genelinde hızla yayılan korona virüsüne önlem olarak bölgede bulunan okul ve eğitim merkezlerinde eğitime ara verdi. Çocukların eğitimden kopmasını istemeyen yetkililer, çareyi dersleri uzaktan eğitim yolu ile vermekte buldu. Dersleri videoya çeken öğretmenler, videoları sosyal medya hesaplarından paylaşarak öğrencilerin eğitimlerini sürdürmesini amaçlıyor. Öğrenciler, merak ettiklerini sosyal medya hesabından öğretmenlerine soruyor.
Fehd adlı Suriyeli öğrenci, "Babamla derslerimi izliyorum, babam da bana destek oluyor. Anlamadıysam babamla hocanın söylediklerine göre ders çalışıyorum. Bu zor durumlara rağmen eğitim almaya devam edeceğim" dedi.
Okula gitmeyi sevdiğini söyleyen Fehd, "Okula gitmeyi hep severdim, ancak bu durumda okula giderek hasta olup aileme hastalık bulaştırmak istemiyorum. Ailemi seviyorum" dedi.
İdlib haberleri ve İdlib son dakika gelişmeleri için tıkla
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
- İdlib’de uzaktan eğitim başladı

Kaynak: İHA

Etiketler: Suriye, İdlib, Güncel

Haberin Videosu :

- İdlib'de uzaktan eğitim başladı
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››- İdlib'de uzaktan eğitim başladı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Valisi uyardı: Sayılar tüylerimizi diken diken edecek seviyede Haberler
Valisi uyardı: Sayılar tüylerimizi diken diken edecek seviyede
’Çapa’da 3 profesör koronadan öldü’ iddiasına ilk ağızdan yanıt geldi Haberler
'Çapa'da 3 profesör koronadan öldü' iddiasına ilk ağızdan yanıt geldi
Erdoğan’ın başlattığı kampanyada toplanan bağış miktarı netleşti Haberler
Erdoğan'ın başlattığı kampanyada toplanan bağış miktarı netleşti
Fransa’da durum iç açıcı değil! Devlet, sebze halini morga dönüştürüyor Haberler
Fransa'da durum iç açıcı değil! Devlet, sebze halini morga dönüştürüyor
Çin’de koronavirüs tekrar hortladı! 640 bin kişinin yaşadığı bölge karantinaya alındı Haberler
Çin'de koronavirüs tekrar hortladı! 640 bin kişinin yaşadığı bölge karantinaya alındı
240 bin takipçisi olan ’Türkiye Gerçekleri’ hesabının sahibi yakalandı Haberler
240 bin takipçisi olan "Türkiye Gerçekleri" hesabının sahibi yakalandı
Kızılay, korona tedavisi için kan bağışı çağrısı yaptı Haberler
Kızılay, korona tedavisi için kan bağışı çağrısı yaptı
Dünya genelindeki koronavirüs vaka sayısında bir eşik daha aşıldı Haberler
Dünya genelindeki koronavirüs vaka sayısında bir eşik daha aşıldı

Son Dakika Güncel Haberleri

22:31: 'Milli Dayanışma Kampanyası'na 846 milyon lira bağış yapıldı - Haber 22:31: Irak, yurtdışındaki vatandaşlarının tahliyesini askıya aldı - Haber 22:29: İstanbul'dan Konya'ya otobüsle gelen kadının testi pozitif çıktı (3) - Haber 22:29: Bursa İl Hıfzıssıhha Kurulundan ödemelerle ilgili duyuru - Haber 22:26: Yurt dışından gelenler Muğla'da yurda yerleştirildi - Haber 22:10: 'Çapa'da 3 profesör koronavirüsten vefat etti' iddiasını İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı yalanladı - Haber 21:57: Son Dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'nda 846 milyon 606 bin 155 lira bağış toplandı - Ekonomi 21:46: Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş'tan koronavirüs açıklaması: Mevcut sayılar tüylerimizi diken diken edecek seviyede - Haber 21:06: Son Dakika: Dünya genelindeki koronavirüs vaka sayısı 1 milyonu aştı - Haber 21:05: Çin'de koronavirüs tekrar hortladı! 640 bin kişinin yaşadığı bölge karantinaya alındı - Haber 20:25: FETÖ ile bağlantılı "Türkiye Gerçekleri" hesabının sahibi gözaltına alındı - Haber 17:00: Türkmenistan'da şu ana kadar Kovid-19 vakası görülmedi! İşin sırrı üzerlik bitkisi mi? - Haberler