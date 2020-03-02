İdlib'de yaralanan Zonguldaklı askerlere geçmiş olsun ziyareti

Suriye'nin İdlib
kentinde rejim unsurlarının hava saldırısında yaralanan piyade uzman çavuşlar Ercan Kurt ve Adnan Ersoy, Hatay
'daki tedavilerinin ardından memleketleri Zonguldak
'ın Ereğli ilçesine geldi.
Askerleri, Yazıcılar köyündeki baba evlerinde, Gülüç Belediye Başkanı Mustafa Gökhan Demirtaş, AK Parti Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır, il genel meclisi üyeleri ile vatandaşlar ziyaret etti.
AK Parti Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır, Ereğlili hemşehrilerinin oralarda hizmet vermesinden dolayı onur duyduğunu belirtti.
Çakır, "Allah ordumuza, milletimize ve size zeval vermesin. Allah Mehmetçiğimizi korusun." diye konuştu.