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İdlib'de yaralanan Zonguldaklı askerlere geçmiş olsun ziyareti

Ereğli İMKB Atatürk Anadolu Lisesi Müdürü Hüseyin Arslan, öğretmen ve öğrenciler, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısında yaralanan piyade uzman çavuşlar Ercan Kurt ve Adnan Ersoy'u ziyaret etti.

09.03.2020 11:08 | Son Güncelleme: 09.03.2020 11:25
İdlib'de yaralanan Zonguldaklı askerlere geçmiş olsun ziyareti
Ereğli İMKB Atatürk Anadolu Lisesi Müdürü Hüseyin Arslan, öğretmen ve öğrenciler, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısında yaralanan piyade uzman çavuşlar Ercan Kurt ve Adnan Ersoy'u ziyaret etti.
Askerleri, Yazıcılar köyündeki baba evlerinde ziyaret eden Arslan, burada yaptığı konuşmada, canı pahasına vatan için mücadele eden gaziler Ercan Kurt ve Adnan Ersoy'un gözünde vatan ve şanlı Türk bayrağı yolunda kararlılıklarını gördüklerini belirterek, "Hiçbir hainlik ve saldırı onların içlerindeki vatan ve bayrak sevgisini dindirememiş. Sizlere minnettarlığımızı bildirmeye cümleler kafi gelmiyor. Sizler olduğunuz sürece şanlı bayrağımız asaleti ile dalgalanırken, bizlere güven düşmana korku salmaya devam edecektir." dedi.
Gaziler Kurt ve Ersoy da ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.
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Kaynak: AA

Etiketler : Mustafa Kemal Atatürk, Anadolu Lisesi, İdlib, Güncel
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