Haberler » Güncel » İdlib'deki gelişmeler sonrası Ankara'da Erdoğan başkanlığında acil güvenlik toplantısı yapıldı - Haber

İdlib'deki gelişmeler sonrası Ankara'da Erdoğan başkanlığında acil güvenlik toplantısı yapıldı

İdlib'de yaşanan son gelişmelerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Ankara'da acil bir güvenlik toplantısı yapılırken Kemal Kılıçdaroğlu'nun da CHP MYK'sını acil olarak topladığı belirtildi.

27.02.2020 23:15 | Son Güncelleme: 27.02.2020 23:55

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında 'da acil güvenlik toplantısı yapıldığı bildirildi. Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu'nun da CHP MYK'sını acil olarak topladığı belirtildi.

GÜVENLİK TOPLANTISI 2 SAAT SÜRDÜ

Edinilen bilgilere göre, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve MİT Başkanı Hakan Fidan'ın katılımıyla Güvenlik Zirvesi gerçekleştirildi. Zirve, 2 saat sürdü.

ERDOĞAN VE AKŞENER TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanlığı'ndaki güvenlik toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile telefonda görüştü ve 'deki gelişmelerle ilgili bilgi alışverişinde bulundu. Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştükten sonra Balıkesir seyahatini iptal etti.

CHP GECE YARISI TOPLANACAK

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Merkez Yürütme Kurulu'nu (MYK) olağanüstü toplantıya çağırdı. Toplanan CHP MYK'da Suriye'nin İdlib kentinde yaşanan son gelişmelerin ele alınacağı ifade edildi.

BAHÇELİ GELİŞMELERİ GENEL MERKEZDE TAKİP EDİYOR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kurmaylarıyla birlikte parti genel merkezinde gelişmeleri takip ediyor.

Son dakika: İdlibSon dakika: İdlib'deki operasyonlarda 17 günde bin 709 rejim askeri etkisiz hale getirildi

İdlib'deki gelişmeler sonrası Ankara'da Erdoğan başkanlığında acil güvenlik toplantısı yapıldı

Recep Tayyip Erdoğan, Ankara, İdlib, Güncel


Güncel

Son Dakika Haberleri

23:59  Günlük burç yorumları 28 Şubat 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
16:36  Düşündüren sözler! Anlamlı sözler neler? Düşündüren, anlamlı ve felsefi sözler nelerdir?
15:19  Şirin Payzın kimdir? Şirin Payzın nereli ve kaç yaşında? Şirin Payzın ne iş yapıyor?
14:14  Afrika örgüsü nedir? Afrika örgüsü saç nasıl yapılır? Afrika örgüsü fiyatları ne kadar?
14:11  Şaibe nasıl yazılır? TDK'ya göre şaibe mi, şayibe mi? Şaibe ne demek?
28.02.2020 00:08:49