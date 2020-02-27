İdlib'deki gelişmeler sonrası Ankara'da Erdoğan başkanlığında acil güvenlik toplantısı yapıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Ankara 'da acil güvenlik toplantısı yapıldığı bildirildi. Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu'nun da CHP MYK'sını acil olarak topladığı belirtildi.

GÜVENLİK TOPLANTISI 2 SAAT SÜRDÜ

Edinilen bilgilere göre, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve MİT Başkanı Hakan Fidan'ın katılımıyla Güvenlik Zirvesi gerçekleştirildi. Zirve, 2 saat sürdü.

ERDOĞAN VE AKŞENER TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanlığı'ndaki güvenlik toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile telefonda görüştü ve İdlib 'deki gelişmelerle ilgili bilgi alışverişinde bulundu. Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştükten sonra Balıkesir seyahatini iptal etti.

CHP GECE YARISI TOPLANACAK

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Merkez Yürütme Kurulu'nu (MYK) olağanüstü toplantıya çağırdı. Toplanan CHP MYK'da Suriye'nin İdlib kentinde yaşanan son gelişmelerin ele alınacağı ifade edildi.

BAHÇELİ GELİŞMELERİ GENEL MERKEZDE TAKİP EDİYOR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kurmaylarıyla birlikte parti genel merkezinde gelişmeleri takip ediyor.