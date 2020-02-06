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İdlib'deki gözlem noktalarına askeri sevkiyat

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), İdlib'deki gözlem noktalarına tank sevk etti.

06.02.2020 16:18 | Son Güncelleme: 06.02.2020 16:34İdlib'deki gözlem noktalarına askeri sevkiyat
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), 'deki gözlem noktalarına tank sevk etti.
Türkiye'nin farklı birliklerinden tırlarla takviye amaçlı gönderilen tanklar, Hatay'ın Hassa ve Kırıkhan ilçelerinden geçerek 'ya ulaştı.
Burada askeri personeller tarafından tırlardan indirilen yaklaşık 20 tank, geniş güvenlik önlemleri altında İdlib'deki gözlem noktalarına yönlendirildi.
Tankların geçişi sırasında bazı çocuklar "en büyük asker bizim asker" şeklinde slogan atıp Türk bayrağı açtı.
Sevkiyatın İdlib'deki gözlem noktalarını güçlendirme maksatlı gönderildiği öğrenildi.

Reyhanlı, İdlib, TSK, Güncel

Kaynak: AA

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