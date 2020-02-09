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İdlib'deki gözlem noktalarına askeri sevkiyat sürüyor

Türk Silahlı Kuvvetlerince, İdlib'deki gözlem noktalarına tank, zırhlı askeri ambulans ve zırhlı personel taşıyıcı (ZPT) sevk edildi.

09.02.2020 18:07 | Son Güncelleme: 09.02.2020 18:10
Türk Silahlı Kuvvetlerince, 'deki gözlem noktalarına tank, zırhlı askeri ambulans ve zırhlı personel taşıyıcı (ZPT) sevk edildi.
Türkiye'nin farklı birliklerinden gönderilen tank, zırhlı askeri ambulans ile ZPT'lerin yer aldığı askeri konvoy, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı.
Burada askeri personel tarafından 10 tırdan indirilen askeri araçlar, geniş güvenlik önlemleri altında İdlib'deki gözlem noktalarına yönlendirildi.
Öte yandan, Suriye sınırındaki birliklere 5 tırlık kurşun geçirmez akordiyon bariyer de takviye edildi.
Hatay sınırında askeri hareketlilik
İdlib kentinin sınır komşusu Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki askeri hareketlilik sürüyor.
Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait bir kargo uçağı, Hatay Havalimanı'na iniş yaptı.
Zaman zaman bölgede askeri helikopterler de uçuş yapıyor.
İdlib'deki gözlem noktalarına askeri sevkiyat sürüyor

İdlib, Güncel

Kaynak: AA


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