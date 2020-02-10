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İdlib'deki gözlem noktalarına komando takviyesi yapıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, Esad Rejim'nin saldırısı sonucu 5 şehit verdiğimiz İdlib'deki gözlem noktalarına komando takviyesi yapıldı.

10.02.2020 21:25 | Son Güncelleme: 10.02.2020 22:32

Suriye'nin kentinin sınır komşusu 'ın Reyhanlı ilçesinde askeri hareketlilik devam ediyor.

İDLİB'E KOMANDOLAR SEVK EDİLDİ

Türkiye'nin farklı birliklerinden gönderilen çok sayıda komandonun yer aldığı askeri konvoy, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı.Konvoy, geniş güvenlik önlemleri altında İdlib'deki gözlem noktalarına yönlendirildi. Öte yandan, askeri konvoy içerisinde sinyal kesici askeri araçlar ile zırhlı askeri ambulansların da olduğu gözlendi.

ASKERİ ARAÇLARIN GEÇİŞİ SÜRÜYOR

Zaman zaman askeri helikopterlerin bölgede uçuş yaptığı ve karakollara yoğun askeri sevkiyat yapıldığı gözlemlenirken, askeri konvoyun da geçiş yaptığı görüldü. İlçeye gelen askeri araçlar, sınırdaki çeşitli birliklere sevk edildi.

İDLİB'DEKİ 2 SALDIRIDA TOPLAM 13 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İdlib'in kuzeyinde Esed rejiminin düzenlediği hain saldırıda 5 askerimizin şehit olduğunu, 5 askerimizin de yaralandığını duyurdu. Öte yandan, geçtiğimiz günlerde rejim güçlerinin 7 numaralı gözlem noktasının bulunduğu Serakib yakınlarında düzenlediği saldırıda da 8 askerimiz şehit olmuştu.

İdlib'deki gözlem noktalarına komando takviyesi yapıldı

Komando, İdlib, Hatay, TSK, Güncel

Kaynak: AA


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