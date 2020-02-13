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İdlib'deki gözlem noktalarına komando takviyesi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından, İdlib'deki gözlem noktalarına komando takviyesi yapıldı.

13.02.2020 23:53 | Son Güncelleme: 13.02.2020 23:54
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından, 'deki gözlem noktalarına komando takviyesi yapıldı.
Türkiye'nin farklı birliklerinden gönderilen çok sayıda komandonun yer aldığı askeri konvoy, 'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı.
Konvoy, geniş güvenlik önlemleri altında İdlib'deki gözlem noktalarına yönlendirildi.
Konvoyun sınır mahallesinden geçişi sırasında Türk bayrağı açarak sevgi gösterisinde bulunan çocuklara, askerler hatıra fotoğrafı çektirdi.
Öte yandan, askeri konvoy içinde sinyal kesici askeri araçlar ile zırhlı askeri ambulansların da olduğu gözlendi.
İdlib'deki gözlem noktalarına komando takviyesi

Komando, İdlib, Hatay, TSK, Güncel

Kaynak: AA


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