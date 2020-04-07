İdlib'deki gözlem noktalarında görev değişimi
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, Tunceli 4'üncü Komando Tugay Komutanlığı personeli, gözlem noktalarındaki değişim için İdlib'e uğurlandı.
07.04.2020 13:50 | Son Güncelleme: 07.04.2020 13:50
Suriye'nin İdlib bölgesindeki gözlem noktalarındaki askeri personelin değişimi için Hatay'ın Reyhanlı ilçesine gelen Tunceli 4'üncü Komando Tugay Komutanlığı personeli yaklaşık 40 zırhlı personel taşıyıcı araçla Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Suriye'ye hareket etti.
Çocuklar balkonlardan bayrak sallayarak sevgi gösterisi eşliğinde Mehmetçiği uğurladı.
(İHA)
Kaynak: İHA