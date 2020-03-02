Bahar Kalkanı Harekatı ile ağır kayıplar veren Esed Rejimi'nden küstah açıklama: Karşı koymakta kararlıyız

Rusya ve İran destekli Esed rejiminin havadan ve karadan düzenlediği saldırılar sonucu 34 askerimizin şehit olmasının ardından Bahar Kalkanı Harekatı başlatıldı. Harekat kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), çok sayıda rejim hedefini imha ederken, yüzlerce rejim askeri etkisiz hale getirildi.

BAKAN AKAR SON RAKAMLARI AÇIKLADI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Bahar Kalkanı Harekatı'nın şu ana kadar planlandığı şekilde başarıyla devam ettiğini belirterek, harekatla ilgili son rakamları paylaştı. Akar, "Şehitlerimizin kanlarını yerde bırakmamak için başlattığımız Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında bugüne kadar; 2 savaş uçağı, 2 İHA, 8 Helikopter, 135 Tank, 5 Hava Savunma Sistemi, 86 Top/Obüs/ÇNRA, 16 Tanksavar/Havan, 77 Zırhlı araç, 9 Mühimmat deposu, 2 bin 557 rejim unsuru ve askeri etkisiz hale getirilmiştir" ifadelerini kullandı.

ŞAM YÖNETİMİNDEN KÜSTAH AÇIKLAMA

Harekat öncesi Türkiye 'nin, ' Şam yönetiminin şubat sonuna kadar Soçi Mutabakatı sınırlarına çekilmeli' uyarısını dikkate almayan ve saldırılarını yoğunlaştıran Esed Rejimi'nden küstah bir açıklama geldi. Türkiye'nin "saldırganlığıyla" yüzleşmekten korkmadıklarını belirten rejim, "Türkiye'nin topraklarımızdaki saldırılarına karşı koymakta kararlıyız" açıklamasını yaptı.