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İdlib'deki kader yolcuları tren yoluna "yurt" kurdu (2)

İdlib'den kuzeye göç eden sivillerin eski tren hattı üzerine bitişik nizam kurduğu çadırların görüntüsü Çadırlarda kalan ailelerden ve çocuklarından görüntüler İdlibli Ayyuş Hüseyin Um Ali ile röportaj Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin saldırılarından kaçan bin 200'den fazla ailenin eski...

24.01.2020 14:09 | Son Güncelleme: 24.01.2020 14:12

'den kuzeye göç eden sivillerin eski tren hattı üzerine bitişik nizam kurduğu çadırların görüntüsü

Çadırlarda kalan ailelerden ve çocuklarından görüntüler

İdlibli Ayyuş Hüseyin Um Ali ile röportaj Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin saldırılarından kaçan bin 200'den fazla ailenin eski tren hattı üzerine bitişik nizam kurduğu çadırlar, dramatik bir görüntü oluştururken sivillerin yaşadığı dramı da gözler önüne seriyor.

Esed rejimi, İran destekli yabancı terörist gruplar ve Rusya'nın saldırıları yüzünden İdlib'in kuzeyine göç eden siviller, boş araziler veya zeytin ağaçlarının altına derme çatma çadır kurarak yaşam mücadelesi veriyor.

İç savaş öncesi Halep-Lazkiye kentlerini bağlayan tren hattı da bu trajediye tanıklık eden alanlardan biri durumunda.

İdlib ilinin sınırlarından geçen hattın 25 kilometresinde bin 200'den fazla ailenin bitişik nizam kurduğu çadırlar, AA'nın "drone" ile çektiği görüntülerde tren vagonlarını andırıyor.

AA muhabirine konuşan siviller, "yolculuklarının son bulmasını ve evlerini dönmeyi" umuyor.

"Rüyalarımda kendimi evimde görüyorum"

İdlibli Ayyuş Hüseyin Um Ali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Esed rejimi ve destekçilerinin saldırıları yüzünden 3 yıl önce evlerini terk etmek zorunda kaldıklarını söyledi.

Um Ali, "Çamurdan dolayı, nispeten yüksek olan bu hat üzerine yerleştik. 3 yıldır sürekli göç halindeyiz. Kendi halimizde yaşıyorduk. Kimseye zararımız yoktu. Evimiz, üzüm bahçelerimiz hepsi geride kaldı." dedi.

İdlib'deki kader yolcuları tren yoluna

Beşşar Esed, İdlib, Güncel

Kaynak: AA


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