27.06.2019 22:08
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İdlib'deki kamplara sığınan sivillere insani yardım

İdlib

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bölgedeki çatışmalardan kaçarak İdlib'deki kamplara sığınan sivillere gıda yardımında bulundu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( AFAD ), bölgedeki çatışmalardan kaçarak İdlib 'deki kamplara sığınan sivillere gıda yardımında bulundu.
AFAD'ın Twitter hesabından "İnsanımız için ülkemizde, insanlık için sınırlarımızın ötesindeyiz!" başlığıyla yapılan paylaşımda, AFAD Başkan Yardımcısı Hamza Taşdelen öncülüğündeki insani yardım ekibinin, çatışmalardan kaçarak İdlib'deki kamplara sığınan sivillere gıda yardımında bulunduğu ifade edildi.
156 ailenin yaşadığı İdlib'in Sarmada Killi köyündeki kampa yapılan yardımda, Taşdelen'e, AFAD Müdahale Dairesi Başkanı Abdulkadir Tezcan ve Hatay AFAD İl Müdürü Ömer Akbaş da eşlik etti.
İnsani yardım ekibi, Rahmet-1 kampını da ziyaret etti.
Kaynak: AA
Taşdelen , AFAD , İdlib , Güncel

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