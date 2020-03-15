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İdlib'deki M4 karayolunda 1'inci Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edildi

Türk-Rus birleşik kara devriyesine ilişkin fotoüraflar İDLİB - Moskova Mutabakatı çerçevesinde; İdlib'deki M4 karayolunda kara ve hava unsurlarının katılımıyla 1'inci Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edildi.

15.03.2020 13:31 | Son Güncelleme: 15.03.2020 13:32
Türk-Rus birleşik kara devriyesine ilişkin fotoüraflar İDLİB - Moskova Mutabakatı çerçevesinde; İdlib 'deki M4 karayolunda kara ve hava unsurlarının katılımıyla 1'inci Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edildi.
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İdlib'deki M4 karayolunda 1'inci Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edildi

Kaynak: AA

Etiketler : İdlib, Güncel

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