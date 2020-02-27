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Son dakika: İdlib'deki operasyonlarda 17 günde bin 709 rejim askeri etkisiz hale getirildi

Son dakika: Suriye'nin İdlib kentinde 10 Şubat'tan bu yana devam eden operasyonlarda Esed rejimine ait 55 tank, 3 helikopter, 15 zırhlı araç ve 29 obüs imha edildi. 17 günde bin 709 rejim unsuru etkisiz hale getirildi.

27.02.2020 23:21 | Son Güncelleme: 28.02.2020 00:00

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Suriye'nin kentinde 10 Şubat'tan bu yana devam eden operasyonlarda Esed rejimine ağır darbe vurdu.

BİN 709 REJİM UNSURU ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

İdlib'deki operasyonlarda 17 günde bin 709 rejim unsuru etkisiz hale getirildi. Operasyonlarda rejime ait 55 tank, 3 helikopter, 18 zırhlı araç ve 29 obüs imha edildi. Operasyonlarda, 21 askeri araç, 4 doçka, 6 mühimmat deposu ve 7 havan etkisiz hale getirildi.

9 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU

Suriye'nin İdlib kentinde Esed Rejimi Güçleri tarafından TSK unsurlarına düzenlenen hava saldırısında 9 askerimiz şehit oldu.

Hatay Valisi Doğan yaptığı açıklamada, "İdlib'de rejim kuvvetleri tarafından TSK unsurları hava saldırısına uğramıştır. Bu saldırı sonucu 9 Mehmetçiğimiz şehit olmuştur. Ağır yaralılarımız var, yaralılarımızı Cilvegözü Sınır Kapısından Türkiye'ye aldık. Tedavileri devam ediyor. Hastanelerimizde yaralılarımız için herhangi bir kan ihtiyacı yoktur" dedi.

Son dakika: İdlibSon dakika: İdlib'deki operasyonlarda 17 günde bin 709 rejim askeri etkisiz hale getirildi

İdlibİdlib'deki gelişmeler sonrası Ankara'da Erdoğan başkanlığında acil güvenlik toplantısı yapıldı

Son dakika: İdlib'deki operasyonlarda 17 günde bin 709 rejim askeri etkisiz hale getirildi

İdlib, Güncel

Kaynak: AA


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